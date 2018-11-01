زيدان لجماهير يوفنتوس: أراكم قريباً

زيدان بقميص يوفنتوس

وجه زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد رسالة إلى جماهير يوفنتوس.

وسبق لزيدان اللعب والتألق في بداية مسيرته مع يوفي، قبل أن ينضم لريال ويواصل التألق معه، ثم يتولى تدريبه بعد اعتزاله، علماً بأنه غادر منصبه بشكلٍ مفاجىء بعد نهاية الموسم الماضي، ليقضي فترة من الراحة حالياً.

وفي مقطع فيديو تداوله العديد من المواقع الإيطالية، وعد زيدان جماهير يوفنتوس بالعودة لرؤيتهم مرة أخرى، حيث قال خلال المقطع: "أهلاً بكم جميعاً، أنا هنا في مدريد، أردت توجيه رسالة ترحيب لكم وأتمنى أن آتي قريباً لقضاء بعض الوقت معكم".

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يذكر أن تقاريراً أكدت في سبتمبر الماضي وجود اهتمام من يوفنتوس بتعيين زيدان مديراً رياضياً، مع أن النادي يرتبط حالياً بعقد مع المدرب ماسيميليانو آليغري.

ويبقى مستقبل الأسطورة الفرنسية غامضاً منذ رحيله عن ريال مدريد، وسط تكهنات تشير لإمكانية موافقته على تدريب مانشستر يونايتد إذا ما رحل جوزيه مورينيو.