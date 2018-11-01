صلاح: انتقالي لليفربول حلم طال انتظاره

محمد صلاح

أكد محمد صلاح نجم ليفربول، أنه حقق أحد أحلامه عندما انتقل لناديه الحالي.

وكان الدولي المصري يختار ليفربول باستمرار في أي مباراة يخوضها في ألعاب الفيديو عندما كان عمره 10 أعوام فقط، والآن بات أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفاً في تاريخ الريدز خلال 65 مباراة خاضها معه.

وقال صلاح للموقع الرسمي للنادي: "يتمتع ليفربول بشهرة في شتى أنحاء العالم حتى في الشرق الأوسط، سمعت عنه عندما كان عمري 10 أعوام.

ريال مدريد يفكر في إغراء بوتشيتينو

بوغبا: يوفنتوس عائلتي وتورينو بيتي

نيمار مهدد بالسجن بسبب صفقة انتقاله لبرشلونة

مبابي يقترب من الفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم للمرة الثانية

أنشيلوتي: الدوري الإيطالي بات أكثر تنافسية

"كنت أهوى ألعاب الفيديو وأختار ليفربول في معظم الأوقات، لم أتخيل يوماً ما أني سألعب في هذا النادي.

"عندما انتقلت إلى بازل كأول محطة احترافية لي، كان التواجد هنا أحد أهم أهدافي".

واستكمل صاحب الـ 26 عاماً: "لاحت فرصة في البداية، لكن الأمور لم تنجح بين الطرفين، وعندما جاء لي ليفربول مرة أخرى وافقت على الفور".

ويستعد صلاح لخوض مواجهة هامة مع ليفربول السبت القادم أمام آرسنال، وسط شكوك حول جاهزيته للمشاركة منذ البداية.