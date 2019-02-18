أرقام مميزة لمحرز رغم قلة مشاركاته

رياض محرز

رغم الاستبعاد الذي عانى منه رياض محرز في مانشستر سيتي على يد مديره الفني بيب غوارديولا، إلا أن الدولي الجزائري تمكن من التميّز مجدداً على زملائه في إحصائية مميزة هذا الموسم.

وكان غوارديولا قد اعترف السبت الماضي بظلمه لمحرز، واستغنائه عنه ولو بشكل مؤقت لمصلحة زملائه في خط الهجوم، على غرار رحيم ستيرلينغ وبيرناردو سليفا وليروي ساني، رغم قدراته المُميزة على حد وصف المدرب الإسباني.

لكن النجم الجزائري ردّ بطريقة أخرى على الظلم الذي يتعرض له، إذ كشف الحساب الرسمي لسيتي على "تويتر" باللغة العربية، بأنه صاحب الفضل في تألق النادي في مسابقتي كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبلغ سيتي نهائي المسابقة الأولى حيث سيواجه تشيلسي على اللقب، فيما سحق خصمه نيوبورت كاونتي السبت برباعية ضمن الدور الخامس، في المسابقة الثانية.

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ونشر حساب السيتيزنز الرسمي على "تويتر" صورة للنجم الجزائري وكتب: "سجل رياض محرز أو صنع في آخر خمس مباريات خاضها أساسياً مع مانشستر سيتي في مسابقات الكؤوس هذا الموسم".



وسجل الجزائري رياض محرز 3 أهداف، وساهم في 5 أهداف أخرى لزملائه خلال مباريات روثيرهام (سجل هدفاً زائد تمريرة)، بيرتون آلبيون (سجل هدفاً زائد 3 تمريرات ذهاباً وإياباً)، بيرنلي (تمريرة حاسمة) ونيوبورت كاونتي (سجل هدفاً).

وبعد هدفه الرائع السبت في شباك نيوبورت ضمن كأس الاتحاد الإنكليزي، نشر حساب "سيتي تدوينة كتب فيها: "ساهم رياض محرز في 20 هدفاً مع مانشستر سيتي هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل 10، كما مرر 10 تمريرات حاسمة".

ورغم ابتعاده عن التشكيلة الأساسية قبل عودته إليها في كأس الاتحاد، إلا أن الجزائري كان أحد أفضل اللاعبين أمام نيوبورت، ونال علامة 8.4 من 10 بالتساوي مع غابرييل جيزوس، فيما حصل زميله الشاب فيل فودين على علامة 9.1 من 10، ونال ساني 8.5 من 10.