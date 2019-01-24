أسطورة ليفربول: صلاح أفضل من ميسي ورونالدو

محمد صلاح

تتواصل الإشادات بالنجم محمد صلاح، وقد جاء المديح هذه المرة من أسطورة ونجم ليفربول السابق إيان راش الذي تغنى بالدولي المصري متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال الويلزي في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "كان محمد صلاح مذهلاً الموسم الماضي، بالنسبة لي كان الأفضل في العالم، لا أعلم كيف لم يدخل تشكيلة العام الخاصة بفيفا، كان أفضل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

"أرقامه الكبيرة تؤكد ذلك، أراه الأفضل من وجهة نظري".

وأضاف: "مع بداية الموسم الحالي واجه صعوبات كبيرة، بسبب معرفة الجميع بخطورته، ومطاردة اللاعبين له وفرض رقابة لصيقة عليه خلال المباريات.

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"كان الجميع يسعى لمنعه من التهديف والوصول للمرمى بأي طريقة، لكن قرار (المدرب يورغن) كلوب بالدفع به في مركز المهاجم الصريح فكرة عبقرية للغاية، أصبح صلاح لاعباً متكاملاً وأفضل من السابق.

"قد يكون من الصعب استمراره على نفس المستويات الفردية، والوصول لما حققه الموسم الماضي، لكن في حالة نجاحه في تسجيل 30 هدفاً وقيادة ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، سيكون موسمه الأفضل بكل تأكيد مع الفريق".

وعن المقارنة بين فيرناندو توريس ولويس سواريز مع صلاح، قال راش: "إنهما من اللاعبين العظماء في ليفربول، لكنهما لم يستمرا لفترة طويلة مع الفريق، أرغب في بقاء صلاح لفترة أطول، أتمنى أن يصبح أسطورة حقيقية هنا".

وقاد صلاح فريقه ليفربول للتربع على عرش صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن مطادره حامل اللقب مانشستر سيتي، كما يتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 16 هدفاً متفوقاً على هاري كاين وبيير إيميريك أوباميانغ.