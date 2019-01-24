ريال مدريد يجدد ثقته بمارسيلو أمام جيرونا

مارسيلو

تراهن الصحف الإسبانية على أن مباراة ريال مدريد أمام نظيره جيرونا في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الملك المقرر إقامتها مساء اليوم ستشهد عودة الظهير مارسيلو للتشكيلة الأساسية بعد ابتعاده عنها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مارسيلو، القائد الثاني للملكي، غاب، على عكس المتوقع، عن التشكيلة الأساسية لريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، حيث بات المدير الفني سانتياغو سولاري يعتمد بشكل أكبر على سيرخيو ريجيلون.

وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع مستوى الظهير البرازيلي مع مطلع 2019 جعل سولاري يخرجه من حساباته خلال المباريات الأخيرة.

وكان الظهور المتواضع لمارسيلو في مباراتي ريـل مدريد أمام فياريال وأتلتيكو مدريد سبباً رئيسياً وراء قرار المدرب الأرجنتيني باستبعاده ومن ثم الاعتماد على ريجليون في مركز الظهير الأيسر.

ويستضيف ريال مدريد مساء اليوم جيرونا على ملعبه في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الشكوك تحيط بمارسيلو منذ حقبة المدير الفني السابق للفريق، جولين لوبيتيغي، الذي كان لا يثق كثيراً في النجم البرازيلي وقام باستبداله في أكثر من مباراة بسبب أخطائه التي كلفت ريال مدريد أهدافاً.

وكان أحد هذه اللقاءات، التي قرر لوبيتيغي فيها تغيير مارسليو، مباراة جيرونا نهاية أغسطس الماضي، حين قرر إخراجه للحفاظ على تقدم فريقه في النتيجة بعدما استشعر خطورة التهديدات الهجومية للمنافس من الجبهة التي يشغلها اللاعب البرازيلي.

وكانت مباراة ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو مدريد في بطولة السوبر الأوروبي، والتي أقيمت قبل لقاء جيرونا بـ 11 يوماً، دافعاً رئيسياً لتبرير القرار الذي اتخذه لوبيتيغي، فقد تسبب مارسيلو في تلك المباراة في هدف التقدم للفريق المنافس بعد مرور دقيقة واحدة فقط، كما تسبب أيضاً في هدف التعادل في الشوط الثاني برعونة شديدة.

وإثر ذلك، لجأ الفريقان لوقت إضافي ليحقق أتلتيكو مدريد فوزاً مستحقاً بنتيجة 4 - 2.

ورغم ما حصل، لا تزال إدارة ريال مدريد والجهاز الفني ينتظرون ويأملون في عودة مارسيلو إلى مستواه المعهود، لتتساءل وسائل الإعلام المختلفة في إسبانيا أمس عما إذا كان سولاري سيمنح فرصة أخرى للنجم البرازيلي في مباراة اليوم؟ وهو السؤال الذي أجابت عليه أيضاً بالإيجاب.

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ولن تكون مباراة جيرونا الاختبار لمارسيلو وحده في صفوف ريال، حيث ينتظر أن تكون فرصة مثالية للمهاجم الشاب ماركو آسينسيو للعودة للتألق خاصة بعد أن أتم عامه الثالث والعشرين الاثنين.

ويأمل آسينسيو طي صفحة التراجع التي نال على أثرها انتقادات لاذعة خلال الشهرين الأخيرين من العام المنصرم.

وأصبح الدولي الإسباني قريباً للغاية من الوصول إلى خط النهاية لمرحلة تأهيله وتعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً ليبدأ بعد ذلك في استدراك ما فاته مع الملكي وبدء مرحلة جديدة يكون خلالها نجم الفريق الأبرز وحامل أحلامه نحو منصات التتويج في العام الجديد.

وعاد النجم الشاب إلى التدريبات الجماعية لريال مدريد، حيث تنظر إليه إدارة النادي أنه صفقة الشتاء الحقيقية وأنه ليس هناك حاجة لاستقدام لاعب جديد.

وأكدت إدارة ريال مدريد على هذه القناعة عندما أبرمت صفقة واحدة فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بضم الإسباني، صاحب الأصول المغربية، إبراهيم دياز.

وكان الدافع الأكبر وراء عزوف إدارة النادي الملكي عن التعاقد مع المزيد من اللاعبين خلال هذه الفترة هو ثقتها الكبيرة في عودة آسينسيو للتألق، بالإضافة إلى اقتناعهم الشديد بأن الانتقادات التي طالت اللاعب كانت ضرباً من المبالغة غير المبررة.

وتألق آسينسيو بشكل لافت بداية الموسم الجاري، خاصة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، إلا أن مستواه تراجع بعض الشيء خلال الأمتار الأخيرة من عام 2018.

ولكن ورغم ذلك تثق إدارة ريال مدريد في عودته خلال الأيام القادمة في حلة جديدة، لذلك لن تكون عودته وتعافيه كعودة أو تعافي أي لاعب آخر في الفريق، فهذا الموسم يختلف كلياً عن المواسم السابقة التي كانت فيها مشاركة الثلاثي كريم بنزيمة وغاريث بايل وكريستيانو رونالدو بصفة أساسية لا يرقى إليها أي شك، أما الآن فقد فتح الباب على مصراعيه أمام آسينسيو ليحجز مكانه في التشكيلة الأساسية، وبات الأمر يعتمد عليه كلياً.

ودفعت هذه الرغبة الكبيرة آسينسيو في العودة للتألق إلى انزلاقه في مأزق كبير، فقد تحامل على نفسه كثيراً، رغم الإصابة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، مما تسبب في تجدد إصابته ومن ثم ابتعاده لفترة ليست بالقصيرة عن المباريات.

ولكن ها هو النجم الشاب يطوي صفحة الإصابات بعد أن أدرك أن عليه أن يمنح نفسه الفرصة الكافية للتعافي بشكل كامل بالالتزام الشديد بتعليمات أطبائه وخوض تدريبات تأهيل جدية بمفرده.

وانتظاراً لعودته لمستواه المعهود، لم يبرم ريال مدريد أي صفقة من العيار الثقيل الصيف الماضي، كما لم يقدم على هذا الإجراء في فترة انتقالات الشتاء أيضاً، كونه يعتبر أن صفقته الحقيقية موجودة بالفعل بين جدرانه، وربما تكون مباراة جيرونا اليوم اختبار آسينسيو الأول بدنياً.