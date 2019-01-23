ملخص مباراة إشبيلية وبرشلونة 2-0 كأس ملك إسبانيا

فريق إشبيلية

سقط برشلونة بهدفين مقابل لا شيء أمام مستضيفه إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وذلك في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

بدأ البارسا المباراة دون عدد من لاعبيه الأساسيين بهدف إراحتهم من أجل المباريات القادمة في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وكان ليونيل ميسي أبرز الغائبين عن برشلونة في هذه المباراة، حيث استبعده المدرب إيرنيستو فالفيردي من القائمة المستدعاة.

بدأت المواجهة بقوة من طرف إشبيلية، فيما بدا البارسا متوازناً وحاول في أكثر من مرة الوصول إلى مرمى الفريق المستضيف لكن على استحياء.

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في الناحية الأخرى، حاول الفريق الأندلسي عبر وسام بن يدر وإيفر بانيغا وبابلو سارابيا الوصول إلى مرمى ضيفه، لكن الدفاع والحارس يسبر سيليسين كانا بالمرصاد.

ولم يفلح أي من الفريقين في تغيير النتيجة خلال شوط المباراة الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، بدا إشبيلية أكثر قوة، ونجح في تهديد مرمى برشلونة بصورة حقيقية، وبات وصوله إلى المرمى أكثر سهولة مما كان عليه في شوط المباراة الأول.

ونجح سارابيا في افتتاح النتيجة لإشبيلية في الدقيقة 58، قبل أن يضيف بن يدر الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بـ 14 دقيقة، ليخرج برشلونة خاسراً في مباراة لم يظهر فيها بالشكل المطلوب، فيما بات صاحب الضيافة قريباً من انتزاع بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

يذكر أن المباراة شهدت المشاركة الأولى للتعاقد الجديد كيفين برينس بواتينغ مع البارسا.