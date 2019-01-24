بواتينغ يتقبل دوره كلاعب بديل في برشلونة

كيفين برينس بواتينغ

اعترف المهاجم كيفين برينس بواتينغ، المنتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة من ساسوولو بتقبله دوره كلاعب بديل في صفوف فريقه الجديد الذي انضم إليه بشكل مفاجئ.

وانتقل البالغ من العمر 31 عاماً إلى البارسا حتى نهاية الموسم الحالي، مع خيار شرائه نهائياً مقابل 8 ملايين يورو بعد انتهاء فترة الإعارة.

ويهدف برشلونة ومدربه إيرنيستو فالفيردي لإيجاد البديل الذي بإمكانه مساندة الهداف لويس سواريز أو النجم المطلق ليونيل ميسي، وذلك بعد رحيل منير الحدادي إلى المنافس المحلي إشبيلية.

وقال بواتينغ: "لم أتحدث مع المدرب لكني أعلم بأني لست قادماً لأكون في التشكيلة الأساسية لأن هناك لاعبين رائعين في هذا الفريق. أنا هنا بسبب خبرتي ومن أجل المساعدة".

وسبق لبواتينغ الذي عاد إلى الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد أن قاد آينتراخت فرانكفورت إلى الفوز بكأس ألمانيا العام الماضي، أن لعب في الدوري الإسباني لموسم واحد 2016 - 2017 مع لاس بالماس بعد انتقاله إليه من ميلان حيث لعب لفترتين بين 2010 و2013 وفي النصف الثاني من موسم 2015 - 2016.

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وبدأ بواتينغ، المولود في ألمانيا والأخ غير الشقيق لنجم بايرن ميونيخ الدولي الألماني جيروم بواتينغ، مشواره مع نادي العاصمة الألمانية هيرتا برلين قبل الدفاع عن ألوان توتنهام وبوروسيا دورتموند (على سبيل الإعارة) وبورتسموث وميلان وشالكه ولاس بالماس وصولاً إلى آينتراخت فرانكفورت وساسوولو.

وبعد أن لعب في خط الوسط الهجومي خلال المراحل الأولى من مسيرته، رأى بواتينغ أنه أصبح الآن أكثر ملاءمة للعب دور رأس الحربة، مضيفاً: "في عمري هذا، دور اللاعب رقم 9 يناسبني تماماً، أعتقد أن قدرتي على اللعب في عدة مراكز تشكل إضافة، لكني أشعر بالراحة كرأس حربه ثانٍ".

وكان بجانب بواتينغ خلال تقديمه المدير الرياضي للنادي الكتالوني إيريك أبيدال الذي تحدث عن إمكانية رحيل بعض اللاعبين عن الفريق خلال الشهر الحالي، بموازاة قدوم الغاني وقلب الدفاع خايسون مورييو القادم من فالنسيا على سبيل الإعارة أيضاً.

ويُعتقد بأن مالكوم ودينيس سواريز مرشحان لترك كامب ناو خلال فترة الانتقالات الحالية.

يذكر أن برشلونة خسر أمس لقاء ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بهدفين دون رد في المباراة التي شارك فيها بواتينغ.