أغيري يدرس إراحة صلاح في مباراتي تونس والإمارات

محمد صلاح

كشفت تقارير إعلامية مصرية عن موقف الجهاز الفني من تواجد محمد صلاح نجم ليفربول ضمن قائمة منتخب مصر لمواجهة نظيره الإماراتي ودياً.

وأشارت التقارير إلى أن خافيير أغيري يدرس حالياً عدم الدفع بالجناح المصري في المباراة الودية القادمة من أجل إراحته.

كما رفض مسؤولو منتخب مصر ضم أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لمعسكر نوفمبر المقبل، الذى تتخلله مباراتان، الأولى أمام منتخب تونس في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون في الـ 16 من الشهر القادم، والثانية أمام منتخب الإمارات في ودية بعد ذلك بـ 4 أيام.

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وفي إطار آخر، أكد إداريو المنتخب أن استبعاد وليد سليمان لاعب الأهلي من حسابات أغيري في المباريات الثلاث للمنتخب تحت قيادة المدرب الجديد تم بسبب عامل السن، على الرغم من تألقه في قيادة ناديه للفوز والتألق في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وجاء تعليق مسؤولي المنتخب أن استبعاد سليمان وأحمد فتحي لتخطيهم حاجز الـ 34 عاماً لرغبة أغيري في بناء فريق للمستقبل وليس لمباراة تونس المقبلة.