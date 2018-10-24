إنفانتينو: مونديال قطر 2022 قد يكون الأفضل في التاريخ

جياني إنفانتينو

أبدى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إعجابه بالعمل الذي تقوم به قطر حتى الآن في إطار استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2022.

تأتي تصريحات رئيس فيفا ضمن زيارته لقطر لتفقد أعمال الإنشاءات الخاصة بالملاعب التي ستستضيف فعاليات المونديال.

وقال إنفانتينو أثناء زيارته ملعب الوكرة: "الملعب رائع، عندما تدخله يترك تأثيراً قوياً عليك وتشعر بمدى التقدم في الاستعدادات رغم أننا ما نزال نبعد أربع سنوات عن الانطلاق.

"أعتقد أن كأس العالم مهم جداً ليس فقط لقطر وإنما للمنطقة ككل، فهو يمثل فرصة خاصة لإظهار ما تقدمه هذه المنطقة، ومن أجل زيارتها والتعرف على شعوبها.

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"تعلمنا الكثير من روسيا، أولها كيفية الترحيب بالشعوب، مليون ونصف زاروا روسيا واستمتعوا بالأجواء رغم التخوفات الكثيرة قبل المونديال.

"كأس العالم 2018 كان الأفضل في التاريخ بفضل ما قام به الشعب الروسي، لكني واثق أن قطر ستكرر الأمر وقد تتفوق حتى".

واستضافت روسيا نهائيات كأس العالم الأخيرة التي شهدت تتويج المنتخب الفرنسي باللقب العالمي على حساب نظيره الكرواتي في النهائي.