أنشيلوتي: الدوري الإيطالي بات أكثر تنافسية

كارلو أنشيلوتي

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي بأن تنافسية الدوري الإيطالي ارتفعت في الآونة الأخيرة، حيث يسعى فريقه وإنتر ميلان وراء حامل اللقب يوفنتوس هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيمبولي: "هناك العديد من الفرق التي تسعى للاقتراب من يوفنتوس.

"حظي إنتر بفترة إيجابية، وهم على مقربة مثلنا، وهذا لا يمكنه أن يفعل شيء سوى زيادة تنافسية الدوري.

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"كما أن ميلان يقترب أيضاً، وفقاً للتوقعات المبدئية، كلما زاد التنافس كان ذلك في صالح البطولة.

"سبال فاز في روما، وبارما هزم إنتر في ميلانو، كل فريق يمكنه التسبب بالمشاكل".

ويتساوى نابولي وإنتر برصيد 22 نقطة لكلٍ منهما خلف يوفي حامل اللقب في آخر 7 مواسم والمتصدر بفارق 6 نقاط.