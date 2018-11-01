فالفيردي يشيد بشبان برشلونة

إيرنيستو فالفيردي

أعرب إيرنستو فالفيردي مدرب برشلونة عن سعادته بأداء الفريق أمام ليونيسا في كأس ملك إسبانيا، وخصوصاً اللاعبين الشبان الذين شاركوا.

وفاز البارسا بهدفٍ نظيف حمل توقيع كليمون لونغليه في الدقيقة 90+1 على فريق الدرجة الثالثة الإسبانية بغياب أبرز نجوم الفريق ومشاركة مجموعة من لاعبي قطاع الشباب.

وقال فالفيردي بعد المباراة: "امتلك الفريق العقلية الانتصارية اللازمة، لكن تحرك الكرة لم يكن سهلاً.

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"خسرنا كرات كثيرة بسبب اندفاع خصمنا الكبير، الكرة هكذا دائماً تعتبر اختباراً دائماً، لكننا قمنا بأشياء جيدة.

"كان اللاعبون بحالة جيدة وتحملوا المسؤولية، خصوصاً الصغار الذين اعتادوا على الدرجة الثانية، كان الأمر أصعب عليهم لفارق الثقافات والسرعات".

ويعود برشلونة لأجواء الدوري الإسباني السبت المقبل عندما يستضيفه رايو فايكانو ضمن المرحلة الـ 11 من البطولة.