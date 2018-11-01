ميسي يفجر مفاجأة ويعود لتدريبات برشلونة

ميسي خلال التدريبات

عاد ليونيل ميسي إلى تدريبات برشلونة أمس وبشكل أسرع مما كان متوقعاً.

ويواصل النجم الأرجنتيني تعافيه من كسر في الذراع أبعده عن انتصارين على إنترناسيونالي في دوري أبطال أوروبا، وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وكان من المفترض أن يغيب المهاجم ثلاثة أسابيع بعد إصابته بكسر في ذراعه الأيمن في 20 من الشهر الماضي خلال المباراة أمام إشبيلية، لكن تقاريراً في إسبانيا رجحت احتمال عودة ميسي بشكل أسرع مما كان متوقعاً.

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وغاب "ليو" عن التشكيلة التي خاضت مباراة البارسا أمام ليونيسا في كأس ملك إسبانيا أمس، كما من غير المرجح أن يشارك في مواجهة الدوري الإسباني القادمة أمام رايو فايكانو السبت.

وتفوق برشلونة على إنترناسيونالي 2-0 على ملعب كامب ناو من دون ميسي الأسبوع الماضي ليتصدر مجموعته في دوري الأبطال قبل أن يسحق ريال مدريد بنتيجة 5-1 ليتصدر الدوري المحلي.

ويواجه البارسا منافسه إنتر في دوري الأبطال في السادس من الشهر الجاري، وبعدها سيخوض لقاءً مع ريال بيتيس في الليغا في 11 نوفمبر.