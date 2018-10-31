ملخص مباراة ليونيسا وبرشلونة 0-1 كأس ملك إسبانيا

صراع على الكرة بين دينيس سواريز (يمين) وزيلو

حقق برشلونة فوزاً صعباً على حساب مستضيفه كولتورال ديبورتيفو ليونيسا بهدف نظيف ضمن ذهاب مباريات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وأشرك المدير الفني إيرنيستو فالفيردي عدداً من اللاعبين الشبان والبدلاء في اللقاء، لكنه حسم النتيجة في الوقت بدل الضائع.

وتعرض سيرجي سامبر للإصابة ليخرج بعد مرور 33 دقيقة على البداية.

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وواصل برشلونة الضغط الشوط الثاني من أجل تسجيل الهدف الذي يضمن به الفوز قبل لقاء الإياب على ملعب كامب ناو.

وظهر التوتر على لاعبي الفريق الضيف، حيث تلقى لاعبوه 6 إنذارات في الشوط الثاني فقط.

وسجل البديل كيلمون لونغيله هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من صناعة زميله عثمان ديمبيلي.

ويلتقي الفريقان مجدداً إياباً في الخامس من ديسمبر المقبل على ملعب كامب ناو.