أهداف مباراة تشيلسي وديربي كاونتي 3-2 كأس الرابطة الإنجليزية

فابريغاس (يمين) يحتفل بهدفه

فاز تشيلسي بصعوبة كبيرة على ضيفه ديربي كاونتي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جرى على ملعب ستامفورد بريدج ليبلغ ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وجعل ديربي الأمور معقدة للغاية على البلوز، حيث قدم مباراة جيدة بقيادة فرانك لامبارد مدرب الفريق الحالي ونجم تشيلسي السابق.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل بهدف ذاتي سجله فيكايو توموري لاعب ديربي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك جاك ماريوت التعادل بعدها بأربع دقائق فقط.

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وأضاف ريتشاك كيو الهدف الثاني لتشيلسي من نيران صديقة أيضاً، ليعود ديربي بعدها بهدفٍ ثانٍ لمارتن واجورن.

لكن صانع الألعاب سيسك فابريغاس قام بفض الاشتباك بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 41 ليمنح الفوز لفريق المدرب ماوريتسيو ساري مع نهاية الشوط الأول.

وقدم ديربي عرضاً مميزاً في الشوط الثاني أحرج خلاله ألفارو موراتا وزملائه، إلا أن الحظ خان لاعبي لامبارد في أكثر من مناسبة لينتهي اللقاء بفوز البلوز بثلاثة أهداف لاثنين.