أنشيلوتي يؤكد بقاء آلان في نابولي ورفض عرض باريس سان جيرمان

آلان

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي عن استمرار آلان نجم خط الوسط مع البارتينوبي في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدرب خلال المؤتمر الخاص بمباراة نابولي المقبلة في الدوري الإيطالي أمام فريقه السابق ميلان.

وقال أنشيلوتي: "آلان لن يخوض مباراة ميلان، سيبقى في نابولي من أجل التحضير لمباراتنا المقبلة في بطولة كأس إيطاليا.

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"مفاوضاتنا مع باريس سان جيرمان لم تتم لحسن الحظ، وهذا يعني أننا سنحتفظ به في صفوف فريقنا بالفترة المقبلة".

وكان الدولي البرازيلي قريباً للغاية من الانضمام لباريس سان جيرمان وفقاً لتقارير عديدة، لكن اختلافاً في المفاوضات بين النادي الفرنسي ونظيره الإيطالي أفشل الصفقة.

يذكر أن باريس سان جيرمان يسعى لتدعيم خط وسطه بعد رفض أدريان رابيو تمديد عقده وانتشار أنباء عن اقترابه من برشلونة الذي نجح في خطف فرينكي دي يونغ من أياكس مؤخراً.