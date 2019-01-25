أهداف مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد 1-3 كأس الاتحاد الإنجليزي

يونايتد يطيح بآرسنال

نجح مانشستر يونايتد في الإطاحة بغريمه آرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد الفوز عليه في عُقر داره ملعب الإمارات بثلاثية مقابل هدف.

البداية كانت بسيطرة للغانرز، لكن الخطورة انعدمت بسبب التكتلات الدفاعية للضيف العنيد الذي اعتمد على المرتدات.

وتلقى آرسنال ضربة قوية منتصف الشوط الأول، حين تعرض مدافعه سوكراتيس باباستاثوبولوس للإصابة ليخرج وينزل بدلاً منه شكودران موستافي.

صاحب دخول المدافع الألماني الهدف الأول ليونايتد من سوء تغطية في الدقيقة 31 وسجله أليكسيس سانشيز في شباك فريقه السابق ليرفض الاحتفال.

مرت دقيقة واحدة فقط بعدها لينجح جيسي لينغارد في إضافة الهدف الثاني للضيوف، قبل أن يسجل بيير إيميريك أوباميانغ الهدف الأول لصاحب الضيافة في الدقيقة 43.

استمرت سيطرة آرسنال واستحواذه مرة أخرى في الشوط الثاني، واقترب أكثر من مرة من إدراك التعادل، لكن تألق الحارس سيرجيو روميرو حافظ ليونايتد على التقدم.

وفي الدقيقة 82، تمكن أنتوني مارسيال من توجيه الضربة القاضية لآرسنال، حينما سجل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد ليضمن لفريقه الفوز.

فيما حرمت الخسارة آرسنال من الفوز بلقب جديد هذا الموسم، ليتبقى له الدوري الإنجليزي الذي خرج بشكل شبه مؤكد من المنافسة على لقبه، بالإضافة للدوري الأوروبي.

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أما مانشستر فيحافظ على تواجد ببطولة جديدة، في ظل الصراع على الأربعة الكبار في البريميير ليغ، وبانتظار مباراة شرسة أمام باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الشهر القادم.

وتعتبر هذه المرة الخامسة التي يقصي فيها يونايتد نظيره اللندني من البطولة خلال الألفية الجديدة، وهو أكثر فريق أذاقه مرارة الهزيمة في أعرق بطولات كرة القدم في آخر عقدين.

كما أصبح مانشستر يونايتد أكثر فريق يحقق الانتصارات على آرسنال في مختلف المسابقات على ملعب الإمارات (ست مباريات) من أصل 14 مباراة جمعت بينهما على هذا الملعب.

وفشل آرسنال صاحب الرقم القياسي في مرات الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في تجاوز الدور الرابع من البطولة للعام الثاني على التوالي، كما إنها المرة الأولى التي يتلقى فيها ثلاثة أهداف أو أكثر على ملعبه في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك منذ خسارته أمام بولتون واندررز بثلاثية مقابل هدف على ملعب هايبري في فبراير من عام 1994.

كما أن مانشستر يونايتد هو أول فريق يحرز في شباك آرسنال ثلاثة أهداف أو أكثر على ملعب الإمارات هذا الموسم.

وشهدت المباراة أيضاً تفوق نجم مانشستر يونايتد لينغارد وعلو كعبه على آرسنال، وذلك بإحرازه أربعة أهداف في آخر أربع مواجهات له أمام الغانرز.