غودين يغدر بأتلتيكو مدريد

دييغو غودين

نجح إنتر ميلان في التفوق على منافسيه وإقناع دييغو غودين، مدافع أتلتيكو مدريد، بارتداء قميص النيراتزوري الموسم القادم.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن إنتر أنهى اتفاقه مع غودين على الانتقال للنادي في الانتقالات الصيفية القادمة، بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو في يونيو المقبل.

وأشار الموقع إلى أن الدولي الأوروغوياني خضع للفحص الطبي سراً في إنتر خلال الأيام القليلة الماضية.

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وكان مسؤولو أتلتيكو يحاولون خلال الفترة الماضية إقناع غودين بتجديد عقده الحالي.

وسبق أن ذكرت تقارير أن صاحب الـ 32 عاماً، سيوقّع على عقد لمدة عامين، مع إنتر ميلان، مقابل راتب يصل إلى 5.5 مليون يورو سنوياً.

يذكر أن إنتر ميلان كان ينافس الثنائي مانشستر يونايتد وآرسنال على التعاقد مع نجم الدفاع القادم من أوروغواي.