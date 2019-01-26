ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي 2-0 الدوري الإسباني

أنتوان غريزمان

عزز أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الثاني في الدوري الإسباني بعد فوزه السبت على ضيفه خيتافي بنتيجة (2-0) ضمن المرحلة الـ 21 في اللقاء الذي جرى على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

جاء الهدفان عن طريق أنتوان غريزمان في الدقيقة 27، وساول نيغيز في الدقيقة 37.

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ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بالتالي إلى 44 نقطة في المركز الثاني مقلصاً الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطتين والذي سيواجه جيرونا الأحد.

في حين توقف رصيد خيتافي عند 31 نقطة في المركز السادس.