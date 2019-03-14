أهداف مباراة آرسنال ورين 3-0 الدوري الأوروبي

أوباميانغ (يسار) يرتدي قناع "بلاك بانثر" بعد قيادة آرسنال للفوز على رين

تغلب آرسنال الإنجليزي على ضيفه رين الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي على ملعب الإمارات، ليبلع ربع النهائي رغم خسارته ذهاباً بنتيجة 1-3 (مجموع المواجهتين 4-3).

تقدم بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من آرون رامزي المنتقل نهاية الموسم الجاري إلى يوفنتوس.

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وأضاف نايلز ميتلاند الهدف الثاني في الدقيقة 15 بعد تمريرة حاسمة من أوباميانغ، لينهي الغانرز الشوط الأول متقدماً بنتيجة تكفل التأهل في ربع الساعة الأول.

وفي الدقيقة 72، تلقى أوباميانغ عرضية أرضية من سياد كولاسيناتش ليسجل ثالث الأهداف بسهولة في شباك الضيوف.