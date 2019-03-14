أهداف مباراة سالزبورغ ونابولي 3-1 الدوري الأوروبي

نابولي إلى ربع النهائي رغم الأداء المتواضع أمام سالزبورغ

تأهل نابولي الإيطالي إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي رغم سقوطه أمام مستضيفه ريد بول سالزبورغ بثلاثة أهداف لهدف في لقاء إياب دور الـ 16 من البطولة، وذلك لأنه حقق الفوز ذهاباً بثلاثيةٍ نظيفة (مجموع المواجهتين 4-3).

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سجل لصاحب الضيافة مؤنس دبور (25)، وفريدريك غولبراندسن (65)، وكريستوف ليتغيب (90)، فيما جاء هدف الخاسر الوحيد عن طريق آركاديوش ميليك في الدقيقة 14.