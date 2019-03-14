أهداف مباراة دينامو كييف وتشيلسي 0-5 الدوري الأوروبي

جيرو يسجل ثلاثية

سحق تشيلسي الإنجليزي مستضيفه دينامو كييف الأوكراني بخماسيةٍ نظيفة في المباراة التي شهدها ملعب أولمبيسكي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي مؤكداً تأهله لربع النهائي بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة (8-0) بعدما فاز في اللقاء الأول بثلاثية دون رد.

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جاءت أهداف لقاء الإياب عن طريق أوليفييه جيرو (هاتريك في الدقائق 5 و 33 و 59)، وماركوس ألونسو (45)، وكالوم هادسون أودوي (78).