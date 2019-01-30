أهداف مباراة أتالانتا ويوفنتوس 3-0 كأس إيطاليا

أتالانتا يسحق يوفنتوس

نجح أتلانتا، في أن يكون أول فريق إيطالي، يحقق الفوز على يوفنتوس الموسم الحالي، بإلحاق هزيمة قاسية بالسيدة العجوز بثلاثية نظيفة في ربع نهائي كأس إيطاليا.



وتتوالى المفاجآت، بعد فوز فيورنتينا الساحق على روما بسباعية مقابل هدف، ليحلق به أتلانتا بالفوز على أرضية ملعب أتليتي دي أتزوري ببيرجامو.



الدقيقة 27 شهدت خروج القائد جورجيو كيليني، بسبب الإصابة ليعوضه البرتغالي جواو كانسيلو، لتكون نقطة تحول في اللقاء.



فاستغل تيموتي كاستيني خطأ البرتغالي بعد 10 دقائق ونجح في خطف الكرة منه وسدد كرة أرضية قوية في شباك البولندي تشيزني معلنًا عن الهدف الأول لنيراتزوري بيرجامو.

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وبعد دقيقتين فقط، واصل الكولومبي دوفان زاباتا، أداءه الممتاز، وسجل هدفًا ثانياً لأتلانتا من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.



وتعرض المدير الفني ماسيمليانو أليجري للطرد، بعد اعتراضه على أداء الحكم وكذلك لاعبي فريقه عقب الهدف الثاني لأصحاب الأرض.



الشوط الثاني شهد نزول دوجلاس كوستا وميراليم بيانيتش من أجل تعديل النتيجة، لكن التسرع وقوة دفاع أتلانتا حال دون ذلك.



وقبل 4 دقائق على نهاية اللقاء، نجح زاباتا في إضافة الهدف الثالث من خطأ في دفاع السيدة العجوز ويضمن بشكل رسمي بطاقة التأهل للمربع الذهبي.



ليضرب موعدًا مع فيورنتينا في المربع الذهبي، بينما ينتظر ميلان الفائز من مواجهة الغد بين إنتر ولاتسيو.