رسمياً: دينيس سواريز إلى آرسنال على سبيل الإعارة

سواريز ينتقل إلى آرسنال

أعلن آرسنال بشكل رسمي حصوله على خدمات لاعب الوسط دينيس سواريز على سبيل الإعارة من برشلونة حتى نهاية الموسم.

وشهدت المفاوضات بين الناديين واللاعب ذاته، شداً وجذباً في الآونة الأخيرة، ليسدل الستار عليها قبل يوم واحد من إغلاق باب سوق الانتقالات الشتوي.

رسمياً: نيمار يغيب عن مواجهتي مانشستر يونايتد

كثرة المال تفسد كرة القدم

الشرطة العراقي يحرم "ميمي" من مزاملة رونالدو

كافاني يتفوق على ميسي ونيمار ويفوز بجائزة أفضل لاعب لاتيني لعام 2018

تورونتو يرفض بيع جيوفينكو للهلال



وعزز آرسنال من خياراته في خط الوسط، خاصة أن اللاعب يعرف المدير الفني أوناي إيمري الذي دربه سابقاً في إشبيلية.



وانضم الإسباني الشاب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، كما جدد عقده مع برشلونة لموسم آخر.