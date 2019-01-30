سولاري يرد على غوارديولا: ريال مدريد الأفضل في التاريخ

سانتياغو سولاري

رد سانتياغو سولاري المدير الفني لريال مدريد على تصريحات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حول الفريق الافضل في العالم خلال العقد الأخير.

ووقع اختيار غوارديولا على برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ مشيراً إلى أنها تمثل أفضل الفرق في العالم خلال آخر 10 أعوام.

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وقال سولاري في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة جيرونا ضمن كأس ملك إسبانيا: "ريال مدريد هو نادي القرن والأفضل في التاريخ وآخر 10 سنوات دون أي شك، يبدو أنّ غوارديولا تعمد إغفال ريال مدريد لأسباب لا نعلمها".

يذكر أن ريال مدريد ظفر بلقب دوري أبطال أوروبا آخر 3 مواسم تحت إشراف مدربه السابق زين الدين زيدان.