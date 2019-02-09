أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد 1-3 الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزاً ثميناً على مستضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثية لهدف في مباراة الديربي التي استضافها ملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإسباني.

افتتح الضيوف التسجيل عن طريق كاسيميرو بهدف أكروباتي في الدقيقة 16، قبل أن يعادل النجم أنتوان غريزمان النتيجة في الدقيقة 25.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، حصل ريال مدريد على ركلة جزاء بعد سقوط الشاب فينيسيوس جونيور، ترجمها سيرخيو راموس بنجاح لينتهي الشوط الأول بتقدم الميرينغي بثناية مقابل هدف.

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في الشوط الثاني نجح البديل غاريث بايل في إحراز ثالث أهداف ريال مدريد في الدقيقة الرابعة والسبعين ليحسم النقاط الثلاث لفريقه.

يشار إلى أن الدقيقة 80 من عُمر المباراة شهدت طرد لاعب أتلتيكو مدريد ومنتخب غانا توماس بارتي.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة ليعود لوصافة ترتيب فرق الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد فريق المدرب دييغو سيميوني عند 44 نقطة في المركز الثالث.