أهداف مباراة ليفربول وبورنموث 3-0 الدوري الإنجليزي

سحق ليفربول ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أتت البداية في الدقيقة 12 بتسديدة من روبرتو فيرمينو تصدى لها آرتور بوروك، وفي الدقيقة 24 سجل ساديو ماني أول الأهداف

في الدقيقة 34، تلقى جيورجينيو فاينالدوم تمريرة أندرو روبرتسون ليسجل ثاني الأهداف، وقبل نهاية الشوط نجح بوروك في التصدي لفرصة محمد صلاح، لتنتهي الفترة الأولى بتقدم الريدز 2-0.

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في الدقيقة 48 وبعد تناقل رائع للكرة أرسل فيرمينو الكرة إلى صلاح ليسجل منها ثالث الأهداف.

بهذا الفوز، عاد ليفربول إلى صدارة الترتيب برصيد 65 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما بقي بورنموث في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.