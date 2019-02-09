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أهداف مباراة فولهام ومانشستر يونايتد 0-3 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة فولهام ومانشستر يونايتد 0-3 الدوري الإنجليزي
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نشر 09 شباط/فبراير 2019 - 19:40 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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بوغبا يواصل التألق تحت إشراف سولشاير
بوغبا يواصل التألق تحت إشراف سولشاير

حقق مانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير، فوزاً ثميناً على مستضيفه فولهام 3-0 يوم السبت، في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الأهداف كلٌ من بول بوغبا (14 و65 من ركلة جزاء)، وأنتوني مارسيال (23).

وتقدم يونايتد بهذه النتيجة إلى المركز الرابع “مؤقتاً” برصيد 51 نقطة، فيما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

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أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه متقدماً بهدفين دون رد سجلهما الثنائي الفرنسي بوغبا ومارسيال في الدقيقتين 14 و23.

وفي الوقت الذي بحث فيه فولهام عن تقليص النتيجة، جاء الهدف الثالث ليونايتد في الدقيقة 65 عبر بوغبا من ركلة جزاء مسجلًا الهدف الثاني له في اللقاء.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، دون أن تتغير النتيجة، ليخرج مانشستر يونايتد فائزاً بثلاثية نظيفة.

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