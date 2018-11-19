أهداف مباراة ألمانيا وهولندا 2-2 دوري الأمم الأوروبية

فان دايك يحتفل بهدفه الحاسم

رفض المنتخب الهولندي، الهزيمة وتوديع دوري الأمم الأوروبية بعد التعادل مع مستضيفه الألماني بهدفين لكلٍ منهما على ملعب غيلسينكيرشين.

بهذه النتيجة، تأهل الطواحين إلى نصف النهائي، على حساب المنتخب الفرنسي بسبب المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

افتتح تيمو فيرنر أهداف الماكينات في الدقيقة التاسعة بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس يسبر سيليسن.

وفي أقل من 10 دقائق، صعب ليروي ساني مهمة هولندا بهدفٍ ثانٍ جاء بعد مجهود فردي، حيث توغل لاعب مانشستر سيتي داخل منطقة الجزاء وسدد يسارية قوية معلناً عن الهدف الثاني.

المباراة هدأت بعد ذلك في ظل المحاولات الهولندية للبحث عن هدف التعديل.

يوفنتوس يحدد ثمن بنعطية

هولندا وألمانيا في موقعة حاسمة

غريزمان: ظل ميسي من أسباب رفض برشلونة

محمد صلاح يقترب من الاحتفاظ بجائزة أفضل لاعب إفريقي

آسينسيو في أسوأ موسم له مع ريال مدريد

وزادت صعوبة موقف هولندا، في الدقيقة 45 عند إصابة مهاجمه راين بابل الذي غادر اللقاء.

ولم تختلف بداية الشوط الثاني عن الأول كثيراً، نظراً لمحاولات الضيوف المتواضعة، لكن دون فائدة.

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق، نجح دالي بليند في إيصال تمريرة على مشارف منطقة جزاء ألمانيا لبروميس الذي سددها بنجاح في شباك مانويل نوير معلناً عن هدف تقليص الفارق للطواحين.

ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، وصلت كرة عرضية إلى فيرجيل فان دايك داخل منطقة جزاء المانشات وضعها بباطن القدم في شباك ألمانيا معلناً عن فرحة كبيرة للهولنديين بضمان التأهل.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد هولندا إلى النقطة السابعة في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن فرنسا صاحب المركز الثاني، بينما وصل المنتخب الألماني إلى النقطة الثانية في المركز الثالث.