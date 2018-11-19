غريزمان: ظل ميسي من أسباب رفض برشلونة

أنتوان غريزمان

تحدث أنتوان غريزمان عن رفضه الانتقال إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي في تصريحات لمحطة "كانال بلوس" الفرنسية.

وقال مهاجم أتلتيكو مدريد أن رفض البارسا كان قراراً صعباً، لكنه وضح أسباب اختياره البقاء في الروخيبلانكوس، وأشار إلى أن ليونيل ميسي كان أحد هذه الأسباب.

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وقال الدولي الفرنسي: "كان من الصعب أن أرفض برشلونة، كان أمراً صعباً للغاية، لكن هناك النادي الذي ألعب له، وأنا لاعب مهم فيه، ويبنون مشروعهم اعتماداً عليّ.

"لا شعورياً.. ربما كان اللعب مساعداً لميسي من الأسباب التي كان لها دور، لكنهم فعلوا كل شيء في أتلتيكو مدريد، وجاءوا ليتحدثوا معي، ورفعوا أجري".

وكان غريزمان قد قرر البقاء في أتلتيكو مدريد بعدما كانت التقارير تؤكد اقترابه من برشلونة في فترة الانتقالات الماضية.