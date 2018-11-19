هولندا وألمانيا في موقعة حاسمة

منتخب هولندا

يجد المنتخب الهولندي نفسه أمام فرصة العبور إلى نصف النهائي وإقصاء المنتخب الفرنسي بطل العالم من دوري الأمم الأوروبية، عندما يحل اليوم ضيفاً على نظيره الألماني في غيلسنكيرشن.

وكان فوز الطواحين بقيادة المدرب رونالد كومان بنتيجة 2-0 على فرنسا بطلة العالم بقيادة ديدييه ديشان الجمعة ضمن منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول، قد حسم هبوط ألمانيا بطلة العالم 2014 إلى المستوى الثاني من المسابقة التي تقام للمرة الأولى.

غريزمان: ظل ميسي من أسباب رفض برشلونة

محمد صلاح يقترب من الاحتفاظ بجائزة أفضل لاعب إفريقي

آسينسيو في أسوأ موسم له مع ريال مدريد

مشجع يطلب إرسال أهداف لرونالدو في جنازته بدلاً من الزهور

شقيق إيدين هازارد في طريقه إلى روما

ويخوض كل من المنتخبين الهولندي والألماني اليوم المباراة الرابعة لهما، وهي الأخيرة في المجموعة التي تتصدرها فرنسا مع سبع نقاط من أربع مباريات، مقابل ست نقاط لهولندا من ثلاث، ونقطة يتيمة للمنتخب الألماني الذي تتواصل معاناته منذ الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018 وفقدانه اللقب الذي حققه قبل أربعة أعوام في البرازيل.

وبعد تعادل سلبي مع فرنسا في المباراة الأولى، خسر المانشافت بقيادة المدرب يواكيم لوف مباراتيه التاليتين: أمام هولندا على أرضها بثلاثية نظيفة، وأمام فرنسا على أرضها 1-2.

أما هولندا، فخسرت مباراتها الأولى أمام فرنسا 1-2، قبل أن تفوز في المباراتين التاليتين، وستكفيها نقطة التعادل اليوم للتأهل بفضل الهدف الذي سجلته خارج ملعبها في مرمى أبطال العالم.