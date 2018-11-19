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يوفنتوس يحدد ثمن بنعطية

يوفنتوس يحدد ثمن بنعطية
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نشر 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 - 18:46 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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مهدي بنعطية
مهدي بنعطية

حدد يوفنتوس ثمن التخلي عن المدافع مهدي بنعطية المطلوب في عدة أندية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال موقع “le 10 sport”، أن يوفي يريد الحصول على 20 مليون يورو، نظير التخلي عن خدمات الدولي المغربي.

وأوضح الموقع الفرنسي، نقلاً عن معلومات مستقاة من صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، أن إدارة السيدة العجوز لن تقف أمام رحيل بنعطية، لكنها تريد في المقابل 20 مليون يورو نظير التخلي عنه.

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وكانت تقارير إيطالية قد ذكرت أن إدارة يوفنتوس رفضت عرضاً تقدم به ميلان لضم بنعطية في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء نهاية الموسم مقابل 15 مليون يورو.

ويعاني الدولي المغربي في يوفنتوس هذا الموسم، ولا يحصل على الفرصة الكافية للمشاركة بعد عودة ليوناردو بونوتشي، خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي قادماً من ميلان.

يُشار إلى أن بعض التقارير أكدت اهتمام آرسنال بالحصول على خدمات بنعطية، حيث يأمل المدرب أوناي إيمري في التعاقد معه لتقوية دفاع الفريق الإنجليزي.

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