أهداف مباراة أوغسبورغ وبايرن ميونيخ 2-3 الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يتغلب بصعوبة على أوغسبورغ

نجح بايرن ميونيخ في تخطي عقبة مستضيفه أوغسبورغ بالتغلب عليه بشق الأنفس ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الألماني.

ومنح ليون غوريتسكا بايرن أسوأ بداية ممكنة، حين أحرز الهدف الأول لصاحب الضيافة بالخطأ في مرمى فريقه.

ونجح كينغزلي كومان في إعادة بايرن ميونيخ للصورة بهدف التعادل، قبل أن يسجل جي دونغ وون هدف التقدم لأوغسبورغ.

ولم ييأس البافاري ونجح في خطف هدف قاتل آخر لكومان في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

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وتمكن البافاري من تسجيل الهدف الثالث عن طريق ديفيد آلابا في الدقيقة 53.

ورغم تأخر أوغسبورغ في النتيجة، إلا ان الخطورة كانت لصالح بايرن فيما تبقى من الشوط، لتنتهي المباراة بفوزه 3-2.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده بهذا الانتصار إلى 48 نقطة في المركز الثاني، فيما يحتل أوغسبورغ المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.