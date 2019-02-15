رسمياً: برشلونة يجدد عقد فالفيردي لموسمٍ إضافي

برشلونة يجدد الثقة في فالفيردي

أعلن برشلونة تفعيل بند التمديد للمدير الفني إيرنيستو فالفيردي لموسم إضافي لينتهي في 2020.

وتولى فالفيردي تدريب البارسا في 2017 وحقق لقب الدوري الإسباني وكأس الملك إضافة للسوبر المحلي.

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وذكر النادي في بيان رسمي أن فالفيردي مستمر حتى 2020 مع إمكانية التمديد لموسم آخر لينتهي عقده بالتالي مع انتهاء فترة ولاية جوسيب ماريا بارتوميو في 2021.