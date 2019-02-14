أهداف مباراة زيوريخ ونابولي 1-3 الدوري الأوروبي

نابولي يقطع شوطاً مهماً نحو بلوغ دور الـ 16

حقق نابولي الإيطالي فوزاً كبيراً على مستضيفه إف سي زيوريخ السويسري بثلاثة أهداف لهدف ضمن ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

جاءت أهداف الفائز عن طريق لورينزو إينسيني (11)، وخوسيه كاييخون (21)، وبيوتر جيلينسكي (77)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع بينجامين كولولي في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.



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