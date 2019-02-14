ملخص مباراة لاتسيو وإشبيلية 0-1 الدوري الأوروبي
بن يدر يقود إشبيلية للفوز
قطع إشبيلية الإسباني شوطاً مهماً نحو بلوغ دور الـ 16 من الدوري الأوروبي بعد فوزه على مستضيفه لاتسيو الإيطالي بهدفٍ دون رد على ملعب أولمبيكو ضمن ذهاب دور الـ 32.
جاء الهدف عن طريق وسام بن يدر في الدقيقة 22.
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