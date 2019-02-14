أهداف مباراة مالمو وتشيلسي 1-2 الدوري الأوروبي

جيرو يحتفل بهدفه

فاز تشيلسي الإنجليزي على مستضيفه مالمو السويدي بهدفين لهدف ضمن ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

سجل للبلوز كلٌ من روس باركلي (30)، وأوليفييه جيرو (58)، فيما جاء هدف الخاسر الوحيد عن طريق أندريس كريستيانسن في الدقيقة 80.

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ويخوض الفريقان لقاء العودة على ملعب ستامفورد بريدج الخميس المقبل.