رئيس أتلتيكو مدريد يؤكد بقاء غريزمان

أنتوان غريزمان

طمأن إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد عشاق ناديه حول مستقبل أنتوان غريزمان مؤكداً بقاءه لاستكمال عقده.

وارتبط الدولي الفرنسي خلال الفترة الماضية بالرحيل إلى برشلونة رغم تبقي 4 أعوام في عقده مع أتلتي عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده والبالغه 100 مليون يورو.

وقال سيريزو في تصريحات صحفية رداً على هذه الأنباء: “لست على علم بمشاكل الأندية الأخرى، ما أقوله هو ما قلته باستمرار، يرتبط غريزمان بعقدٍ مع أتلتيكو لأربعة أعوام أخرى، لذلك من الصعب حل هذه المعضلة حتى بعد مرور هذه الفترة".

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وسيسعى غريزمان بدوره لوضع حد للتكهنات حول مستقبله، كونه يستعد للمشاركة في كأس العالم مع منتخب بلاده الشهر القادم.

وقدم غريزمان موسماً جيداً مع أتلتيكو مدريد، حيث سجل 29 هدفاً خلال 49 مباراة بجميع المسابقات، كما صنع 15 هدفاً لزملائه، وكلل موسمه بالمساهمة في تتويج المدرب دييغو سيميوني والفريق بلقب الدوري الأوروبي على حساب أولمبيك مرسيليا.