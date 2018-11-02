أهداف مباراة الأهلي والترجي 3-1 ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

من مباراة الفريقين

قطع الأهلي المصري خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بتغلبه على ضيفه الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في ذهاب نهائي البطولة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب برادس.

ويكفي الأهلي التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف من أجل التتويج باللقب التاسع في تاريخه بالبطولة، فيما يحتاج الترجي للفوز بهدفين نظيفين للتتويج باللقب.

ملخص المباراة:



في الخمس دقائق الأولى من عمر اللقاء، تعرض وليد سليمان لاعب الأهلي لضربة في الرأس من الخلف، ليغادر أرض الملعب من أجل تلقي العلاج، قبل أن يستكمل المباراة بعد دقائق قليلة بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة العاشرة، حصل الترجي على ركلة حرة من الجبهة اليسرى، وأرسل الجزائري يوسف البلايلي الكرة على رأس فوسيني كوليبالي، لكن الأخير لم ينجح في استغلال العرضية لتخرج إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 20، حصل على الأهلي على ركلة حرة قرب منطقة الجزاء تسبب فيها وليد آزارو، ليرسل سليمان عرضية داخل المنطقة، لكن الحكم احتسب ركلة حرة بسبب دفع حارس الترجي.

وأجرى باتريس كارتيرون أول تغيير في تشكيل الأهلي بإقحام محمد هاني بدلاً من الظهير الأيمن أحمد فتحي بسبب إصابة الأخيرة في الركبة، في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 31، احتسب الحكم الجزائري ركلة جزاء للأهلي تسبب فيها آزارو بعد تدخل من الحارس معز بن شريفية عقب تمريرة من أحمد حمودي، وتأكد الحكم من قراره بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

ونجح سليمان في افتتاح التسجيل بالمباراة في الدقيقة 34 بعدما سدد الكرة قوية على يسار حارس الترجي.

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وفي الدقيقة 37، حاول الترجي إدراك التعادل من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، لكن فشل الضيوف في استغلالها بعدما تصدى دفاع الأهلي للتسديدة.

وخلال الوقت بدلا من الضائع الذي احتسبه الحكم بعد إضافة 4 دقائق، تعاطفت العارضة مع الحارس محمد الشناوي بعدما تصدت لتسديدة غيلان الشعلالي، قبل أن ترتد الكرة إلى يوسف البلايلي ليسددها وتتحول لركلة ركنية.

وبعد مرور 4 دقائق من عمر الشوط الثاني، حصل سعد سمير على بطاقة صفراء بعد التحام مع لاعب الترجي.

وفي الدقيقة 57، نجح عمرو السولية في مضاعفة النتيجة من متابعة لعرضية سليمان داخل منطقة الجزاء، حيث حصل على الكرة ليسددها أرضية بجوار الحارس بن شريفية.

وتألق الشناوي في إبعاد صاروخية خليل شمام من ضربة حرة بعيدة المدى، حيث أبعد الحارس الكرة بيده اليسرى إلى ركلة ركنية ، لم يستغلها الضيوف.

وفي الدقيقة 64، نجح الضيوف في تقليص الفارق بقدم البلايلي من ركلة جزاء، تسبب فيها الحارس محمد الشناوي، الذي فشل في إبعاد التسديدة الأرضية في الزاوية اليمنى لمرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 67، أجرى كارتيرون التغيير الثاني في تشكيل الأهلي بنزول ميدو جابر بدلاً من حمودي.

وفي الدقيقة 74، نجح سليمان في تسجيل الهدف الثالث للأهلي من ركلة جزاء، تسبب فيها آزارو واضطر الحكم للجوء إلى تقنية الفيديو من أجل احتسابها، وسدد سليمان الكرة في الزاوية اليمنى للحارس.

منعت العارضة الأفقية الأهلي من تسجيل الهدف الرابع بعدما ردت التسديدة التي أطلقها سليمان من ركلة حرة.

وفي الدقيقة 89، تصدى الشناوي لانفراد تام من البلايلي رغم وجود تسلل ضده، حيث أبعد الحارس تسديدة المهاجم الجزائري داخل منطقة الجزاء.

ظلت النتيجة على حالها حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، معلناً فوز الأهلي بنتيجة (3-1).