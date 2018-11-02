أهداف مباراة نابولي وإيمبولي 5-1 الدوري الإيطالي

ميرتينز يسجل ثلاثية

اكتسح نابولي ضيفه إيمبولي بخمسة أهداف لهدف في المباراة التي جرت على ملعب سان باولو في افتتاح المرحلة الـ 11 من الدوري الإيطالي.

سجل للفائز كلٌ من لورينزو إينسيني (9)، ودرايس ميرتينز (هاتريك في الدقائق 38 و 64 و 90+3)، وآركاديوش ميليك (90)، أما هدف الخاسر الوحيد فجاء عن طريق فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة 58.

آليغري: رونالدو الأحق بجائزة الكرة الذهبية

ريال مدريد يتطلع لحقبة ما بعد لوبيتيغي

نهائي دوري أبطال إفريقيا بتقنية الـ VAR لأول مرة

زيدان لجماهير يوفنتوس: سأراكم قريباً

ستيرلينغ يوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي

ورفع نابولي رصيده بهذا الانتصار إلى 25 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد إيمبولي عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.