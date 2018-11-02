أهداف مباراة باريس سان جيرمان وليل 2-1 الدوري الفرنسي

مبابي يتألق ويسجل هدفاً مميزاً

حقق باريس سان جيرمان فوزاً صعباً على مستضيفه ليل بهدفين لهدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب بارك دو برانس ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الفرنسي.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 70 ليحرز كيليان مبابي أول أهداف المباراة، قبل أن يضاعف زميله نيمار دا سيلفا النتيجة بعد 14 دقيقة.

وفي الوقت الضائع، نجح نيكولاس بيبي في إحراز هدف الضيوف الوحيد من طريق ركلة جزاء سكنت شباك الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

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بهذه النتيجة، رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 36 نقطة بتحقيق العلامة الكاملة والانتصار في 12 مباراة متتالية وتصدره للترتيب.

أما ليل فقد تجمد رصيده عند 25 نقطة ليبقى في وصافة ترتيب فرق الدوري الفرنسي بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه مونبيليه الذي لم يخض مباراته في هذه المرحلة بعد.