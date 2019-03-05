أهداف مباراة الدحيل واستقلال طهران 3-0 دوري أبطال آسيا

بنعطية يحتفل بهدفه

أسقط الدحيل القطري ضيفه استقلال طهران الإيراني بثلاثية نظيفة في المباراة التي شهدها ملعب عبد الله بن خليفة لحساب المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

جاءت الأهداف في الشوط الثاني عن طريق مهدي بنعطية (56)، ويوسف العربي (73)، وعلي حسن عفيف (90+1).

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ورفع الدحيل رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد استقلال طهران خالياً من النقاط.