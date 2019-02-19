أهداف مباراة الريان وسايبا 3-1 دوري أبطال آسيا

فريق الريان

نجح الريان القطري في خطف بطاقة التأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على سايبا الإيراني بثلاثية أهداف لهدف، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن المرحلة الإقصائية.

تقدم الفريق الإيراني مبكراً بعد مرور ثلاث دقائق على صافرة البداية بأقدام آرمان رمضاني، وعاد الريان لإدراك التعادل في الدقيقة 27 عن طريق جيلمين ريفاس، وسط تمركز دفاعي خاطئ من الضيوف.

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وفي الدقيقتين الأخيرتين من الوقت الأصلي للمباراة، تمكن سيباستيان سوريا وريفاس من إحراز الهدفين الثاني والثالث، ليصعدا بفريقهما إلى دور المجموعات.

وسيشارك الريان في المجموعة الثانية رفقة اتحاد جدة السعودي والوحدة الإماراتي ولوكوموتيف الأوزبكي.