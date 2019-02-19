أهداف مباراة النصر وأجمك 4-0 دوري أبطال آسيا

فريق النصر

حجز النصر السعودي، مقعده في دور مجموعات دوري أبطال آسيا بعد فوزه على حساب أجمك الأوزبكي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الملحق الآسيوي.

مر أول نصف ساعة من الشوط الأول هادئاً دون خطورة على أي من المرميين، مع سيطرة من "العالمي"، وانحسار اللعب في منطقة وسط الملعب.

لكن الحال اختلف بشكل كبير في الشوط الثاني، فبعد 10 دقائق على بدايته، نجح عمر هوساوي في تسجيل الهدف الأول برأسية جاءت من ركنية نفذها جوليانو فيكتور دي باولا.

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وكاد أجمك أن يتعادل بعد دقيقتين بكرة رأسية أيضاً، لكن القائم تعاطف مع أصحاب الأرض.

وتمكن سلطان الغنام في الدقيقة 63، من قتل المباراة لصالح النصر بهدفٍ ثانٍ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وزاد جوليانو من الغلة التهديفية للنصر في الدقيقة 80 بهدف ثالث بمجهود فردي أنهاه بتسديدة أرضية.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، تمكن جوليانو من إضافة الهدف الرابع لفريقه والثاني الشخصي له، بعد عرضية من عبد الرحمن الدوسري قابلها البرازيلي بتسديدة في الشباك.