أهداف مباراة الغرافة وذوب آهن آصفهان 2-3 دوري أبطال آسيا

الغرافة يغادر البطولة

تلقى الغرافة القطري الهزيمة على أرضه أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني بهدفين لثلاثة، ضمن المرحلة الإقصائية في دوري أبطال آسيا، على ملعب ثاني بن جاسم.

افتتح الفهود التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق أحمد علاء الدين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وسط حراسة من الدفاع الإيراني.

وبعدها بـ 14 دقيقة، عزز مهدي تاريمي من تقدم الغرافة بهدف ثاني من تسديدة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء.

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وعاد الفريق الضيف مع بداية الشوط الثاني بالهدف الأول من رأسية كريستيان أوساغونا، قبل أن يعادل أمير آرسلان مطهري للضيوف في الدقيقة 63 من رأسية أخرى.

وفي الدقيقة 80، سجل محمد نجاد مهدي هدف الفوز للفريق الإيراني مستغلاً ارتباك دفاعات الفهود.

بهذا الفوز، أقصى ذوب آهن آصفهان غريمه القطري من البطولة، ليتأهل ضمن المجموعة الأولى رفقة الوصل الإماراتي والزوراء العراقي والنصر السعودي.