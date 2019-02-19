أهداف مباراة النصر وباختاكور 1-2 دوري أبطال آسيا

فريق النصر

ودع النصر الإماراتي دوري أبطال آسيا، بعد هزيمته أمام ضيفه باختاكور الأوزبكي، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آل مكتوم.

أهدر الفارو نيغريدو، فرصة التقدم لصالح صاحب الضيافة بعد مرور ربع ساعة من البداية، حينما أهدر ركلة جزاء.

وجاء الرد السريع من الفريق الأوزبكي، بعد مرور ربع ساعة أخرى، حين سجل دراغان سيران هدف التقدم للضيوف، من نقطة الجزاء أيضاً.

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وبعد مرور خمس دقائق فقط على انطلاق الشوط الثاني، تمكن مارات بيكيمف من إضافة الهدف الثاني، لتتعقد مهمة النصر.

لكن نيغريدو سجل هدف النصر الوحيد في الدقيقة 59، بعد محاولات من فريقه للعودة للقاء لتستمر بعد الهدف، لكن الوقت لم يكن كافياً لإدراك التعادل ليودع النصر البطولة.