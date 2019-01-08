أهداف مباراة السعودية وكوريا الشمالية 4-0 كأس آسيا 2019

لاعبو السعودية يحتفلون بالفوز بعد نهاية المباراة

حقق المنتخب السعودي فوزاً كبيراً على غريمه الكوري الشمالي برباعية مقابل نظيفة، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة من النسخة السابعة عشر من كأس آسيا المقام في الإمارات خلال الفترة ما بين الخامس من يناير وحتى الأول من فبراير.

وشهدت المباراة التي استضافها ملعب مكتوم بن راشد في إمارة دبي أول الأهداف في الدقيقة التاسعة والعشرين، عن طريق هتان سلطان باهبري، قبل أن يضاعف محمد عبد الحكيم آل فتيل النتيجة في الدقيقة 37.

سولاري: لست مسؤولاً عن شرح سياسة انتقالات ريال مدريد

رسمياً: برشلونة يضم الشاب توديبو مجاناً

ديبالا مطلوب من قبل 3 أندية

رسمياً: مصر تستضيف كأس الأمم الإفريقية 2019

مبابي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين في العالم

وفي الشوط الثاني، أحرز سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 71، قبل أن يختتم النجم فهد المولد أهداف المباراة في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، تصدر منتخب السعودية مجموعته، وذلك قبل مباراة منتخبي قطر ولبنان التي ستقام ظهر الأربعاء.