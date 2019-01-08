سولاري: لست مسؤولاً عن شرح سياسة انتقالات ريال مدريد

سانتياغو سولاري

أكد سانتياغو سولاري المدير الفني لريال مدريد، أنه ليس مسؤولاً عن شرح سياسة الانتقالات في النادي الإسباني.

وأعلن ريال مؤخراً عن ضمه براهيم دياز جناح مانشستر سيتي، ليكون الصفقة الوحيدة لبطل أوروبا والعالم خلال سوق الانتقالات الشتوي حتى الآن.

وتعرضت إدارة ريال لبعض الانتقادات في الفترة الأخيرة، بسبب عدم إبرام تعاقدات كبيرة بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

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وقال سولاري في تصريحات صحفية: "ليس من مسؤوليتي شرح سياسة النادي حيال الانتقالات".

وأثيرت حالة من الجدل أيضاً في الفترة الأخيرة حول تقنية الفيديو، وأحقية الفريق بركلة جزاء خلال المباراة التي خسرها أمام ضيفه ريال سوسييداد بنتيجة 0-2 قبل أيام.

وأوضح الأرجنتيني: "نحن لا نشتكي من تقنية الفيديو بل ندافع عن حقوقنا فقط، القواعد واضحة بشأن توقيت استخدامها من عدمه".