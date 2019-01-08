رسمياً: برشلونة يضم الشاب توديبو مجاناً

جان كلير توديبو

أعلن برشلونة رسمياً انضمام المدافع جان كلير توديبو لتعزيز صفوف الفريق قادماً من تولوز، وهو أول تعاقد للنادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

وأعلن النادي عبر بيان رسمي نشره على موقعه عن توصله إلى اتفاق مع المدافع الفرنسي يقضي بانضمامه إلى النادي الإسباني اعتباراً من 1 يوليو المقبل، وذلك بعد انتهاء عقد اللاعب مع تولوز في 30 يونيو، وذلك بشكل مجاني.

وسينضم الشاب البالغ من العمر 19 عاماً لصفوف البارسا الذي نجح في خطف توقيعه على حساب الكثير من الأندية التي حاولت ضمه، على غرار يوفنتوس وريال مدريد، ليعزز صفوفه الدفاعية.

ديبالا مطلوب من قبل 3 أندية

رسمياً: مصر تستضيف كأس الأمم الإفريقية 2019

مبابي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين في العالم

موقعة لندنية في ويمبلي

تقرير: بنعطية إلى ميلان الصيف القادم

وولد توديبو في كايين، عاصمة غيانا الفرنسية، في أميركا الجنوبية، في 30 ديسمبر 1999. ولعب لنادي ليزاس على مستوى الشباب قبل الانضمام إلى تولوز عام 2016.

وشارك لأول مرة مع الفريق بداية موسم 2018-2019 بعمر 18 عاماً أمام بوردو في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.

وخاض توديبو ما مجموعه 10 مباريات مع تولوز هذا الموسم، وعلى الرغم من أن مركزه مدافع، إلا أن الشاب المميز سجل هدفه الأول كلاعب محترف في 30 سبتمبر الماضي حين أدرك التعادل لفريقه في شباك رين 1-1.

أما على المستوى الدولي، فقد مثل فرنسا مرتين في منتخب تحت 20 عاماً.