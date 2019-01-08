مبابي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين في العالم

كيليان مبابي

تصدر كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ومنتخب فرنسا، قائمة أغلى اللاعبين في العالم.

وأصدرت شبكة "سي آي إي إس"، المتخصصة باقتصاديات كرة القدم، تقريرها الأسبوعي الأول لعام 2019.

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وتربع مبابي على الصدارة بقيمة 218.5 مليون يورو، يليه هاري كاين، مهاجم توتنهام بقيمة 200.3 مليون يورو، ثم نيمار جونيور مهاجم سان جيرمان (197.1 مليون يورو)، ورحيم ستيرلينغ جناح مانشستر سيتي (185.8 مليون يورو)، ثم محمد صلاح جناح ليفربول (184.3 مليون يورو).

وتضم قائمة أول 100 لاعب، 27 لاعباً تجاوزت قيمتهم السوقية نحو 100 مليون يورو، حيث يتصدرهم نجوم الدوري الإنجليزي المتواجدون في القائمة برصيد 16 لاعباً، و5 لاعبين من الدوري الإسباني، و3 لاعبين من الدوري الإيطالي.