أهداف مباراة الصين وتايلاند 2-1 كأس آسيا 2019

لاعبو الصين يحتفلون بالتأهل

تأهل منتخب الصين إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019 بعد فوزه على نظيره التايلاندي بهدفين لهدف ضمن دور الـ 16 في اللقاء الذي جرى على ملعب هزاع بن زايد.

جاء هدفا الفائز عن طريق زي شياو (67)، وغاو لين (71 من ركلة جزاء)، بعدما تقدم الخاسر بهدف مبكر حمل توقيع سوباشاي جايديد في الدقيقة 31.

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وسيلاقي منتخب الصين في الدور القادم الفائز من مواجهة دور الـ 16 الأخرى بين منتخبي عُمان وإيران.